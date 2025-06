Prozess um "größtes Hawala-Büro in Österreich" in Wien gestartet

Am Landesgericht hat am Freitag ein Prozess "um das größte Hawala-Büro in Österreich" begonnen, das "über die Grenzen Österreichs hinaus in der arabischen Community bekannt war". Das sagte der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung gegen zwei Brüder und die Zweitfrau des älteren Angeklagten, die bis zu ihren Festnahmen ein Lokal in Wien-Ottakring betrieben hatten. Geld soll das aus Syrien stammende Trio aber in erster Linie mit dem Hawala-Zahlungssystem verdient haben.