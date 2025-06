15-Jähriger verschickt Bombendrohungen: Vier Monate bedingt

Der Staatsanwalt klagt an: Der Schüler soll am 7. Mai dieses Jahres Mails an drei Schulen in Linz, Traun und in St. Veit an der Glan in Kärnten verschickt haben.

Der Inhalt war in englischer Sprache verfasst und enthielt die Ankündigung, dass in den Schulen Bomben versteckt seien, die jederzeit explodieren können.

"Wünsche euch viel Glück . . . "

Und schloss mit den Worten: "Ich wünsche euch viel Glück dabei, mich und die Bombe zu finden." Glück brauchten die Beamten nicht, sie wurden über seine IP-Adresse rasch fündig, es gab eine Durchsuchung, ein Handy wurde sichergestellt.