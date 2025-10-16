Prozess um missbrauchte Lehrerin: Das sagt die Betroffene selbst

Am Donnerstag ist im Wiener Landesgericht der Prozess um eine Lehrerin fortgesetzt worden, der laut Anklage im Zeitraum Juli 2024 bis Jänner 2025 von mehreren Burschen ein "Martyrium" zugefügt wurde.

Zentraler Teil des dritten Verhandlungstags war dabei das Video mit der mehrstündigen kontradiktorischen Befragung der Betroffenen, das im Gerichtssaal abgespielt wurde. Die Öffentlichkeit war bei der Video-Vorführung teilweise zugelassen.

Die Betroffene war im staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren als Zeugin so schonend als möglich vernommen worden. Die Aussage wurde aufgezeichnet. In dem viereinhalbstündigen Video legte die Lehrerin dar, was ihr widerfahren war. Sie schilderte, wie sie zunächst mit einem ehemaligen Schüler mit dessen Einverständnis wiederholt intim wurde und in weiterer Folge von Freunden und Bekannten des damals 16-Jährigen mit deren Wissen um die sexuellen Kontakte unter Druck gesetzt wurde. "Sie haben ganz viel von ihren kriminellen Machenschaften erzählt", legte die Betroffene dar. Die Gruppe habe mit kriminellen Machenschaften geprahlt, einer habe vom Handel mit Drogen und Waffen berichtet: "Sie haben ganz viel geprahlt, dass sie einbrechen. Sie haben gesagt, sie sind eine richtige Gang mit 70, 80 Personen. Sie haben mich schon ein bisschen eingeschüchtert." Sie hätten ihr zunächst "nicht direkt gedroht. Sie haben mir gesagt, ich bin eine und sie sind viele". Sie hätten sich "als Gang bezeichnet". "Hab' mir gedacht, dass das alles nicht wahr sein kann" Mit ihren mehrfachen sexuellen Kontakten mit dem 16-Jährigen hatte sich die Lehrerin angreifbar gemacht. Besonders die drei Hauptangeklagten - ein 15-jähriger Iraker, ein 17-jähriger Rumäne und ein 15-jähriger Afghane - und ein weiterer 17-Jähriger setzten ihr in weiterer Folge zu. Letzterer drohte ihr ihren Angaben zufolge mehrmals täglich, er würde die Beziehung publik machen und die Schulleitung informieren. "Ich hatte richtig Angst, dass ich ruiniert bin in der Schule", gab die Lehrerin in ihrer Zeugenaussage an, "ich hab' mir gedacht, dass das alles nicht wahr sein kann."

Als sie im Zusammenhang mit dem Diebstahl einer Spardose aus ihrer Wohnung das Geld zurückverlangte, sei ihr von einem Burschen mit dem Veröffentlichen von "Material" gedroht worden, das ihre intime Beziehung zum 16-Jährigen "beweise". Der 16-Jährige hatte der Lehrerin im Jänner 2024 eine Instagram-Anfrage geschickt, die sie akzeptierte. "Am Anfang war es ganz harmlos", schilderte die Frau. Irgendwann sei es "in eine andere Richtung gegangen", was sie "wirklich schwer bereue". Sie habe sich schon nach dem ersten Mal gedacht, "der erzählt das weiter und ruiniert mich, weil die (gemeint: die ganze Gruppe, Anm.) das jetzt wissen, auch wo ich wohne". "Hab mich nicht getraut 'Nein' zu sagen" In weiterer Folge hätte sie Freunde des 16-Jährigen in ihre Wohnung gelassen: "Ich hab' mich nicht getraut 'Nein' zu sagen." Die Treffen seien grundsätzlich "seltsam" gewesen, "weil das einfach nicht meine Welt ist".