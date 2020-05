"Rotlicht-Boss" traf Zeugen im Laufhaus

Der 30. Verhandlungstag gegen den angeblichen Schutzgelderpresser-Ring im Rotlicht-Milieu rund um Richard Steiner begann so, wie viele vorangegangene geendet hatten: Mit einem Hauptbelastungszeugen der Anklage der, ohne ihn auch nur anzutippen, umfiel.

Zoran J. ist nämlich unauffindbar – zumindest für die heimischen Behörden. Zig Mal wurde er vor den Schöffensenat des Wiener Landesgerichts geladen. Sein Platz im Zeugenstand blieb aber auch am Montag leer.

Unauffindbar? Steiner kostete das, wie schon so oft in dem pannenreichen Verfahren, ein mildes Lächeln. Steiner sagt, er und J. seien kürzlich „im Laufhaus zusammengekommen. Er hat sich bei mir tausendmal entschuldigt.“ So als würde Steiner einen Joker zücken, legte er dem Schöffensenat ein A4-Blatt vor. Es war ein notariell beglaubigtes Schriftstück, in dem J. die vor der Polizei erhobenen Erpressungsvorwürfe widerrief. Die Idee stamme von J., beteuerte Steiner, um noch lapidar anzufügen: „Ich war nicht bewaffnet, hab’ ihn nicht bedroht.“ Ein anderer Zeuge, dasselbe Ergebnis: „Ich möchte mich jeder Einschätzung enthalten“, erklärte ein Oberösterreicher, den ein Polizist vorgeführt hatte.