Freispruch: 23-Jährige wollte mediale Anwesenheit bei Matura erzwingen

Die Angeklagte versicherte, die inkriminierte Äußerung sei nicht gefallen: "Ich bin unschuldig." Sie habe nämlich schon die Zustimmung der Bildungsdirektion gehabt, dass die Presse bei ihrer Englisch-Prüfung dabei sein durfte. Ihr Rechtsvertreter belegte das, indem er das entsprechende Schreiben dem Richter präsentierte. "Ich hab' so was nicht gesagt. Ich wusste, dass ich im Recht bin. Ich hab' die Zusage der Bildungsdirektion gehabt. Ich hätte keinen Grund gehabt, jemanden zu nötigen", gab die junge Frau zu Protokoll, die bei einer Supermarkt-Kette teilzeitbeschäftigt ist und nach wie vor die Matura anstrebt, wie sie betonte.

Ein ausgesprochen außergewöhnlicher Prozess ist Freitagmittag am Wiener Landesgericht für Strafsachen über die Bühne gegangen. Gegen eine 23-Jährige wurde wegen schwerer Nötigung verhandelt, weil sie laut Anklage mit einer gegen ihren Schuldirektor gerichteten Drohung die Anwesenheit von Medienvertretern bei ihrer mündlichen Matura erzwingen wollte. "Ich sage Ihnen, wenn Sie das nicht erlauben, dann wird die Schule brennen", soll sie am 16. Jänner 2025 kundgetan haben. Sie wurde im Zweifel freigesprochen.

Die Angeklagte behauptete, sie sei an der kaufmännischen Schule, in der sie die Externistenreifeprüfung möchte, aufgrund ihrer türkischen Wurzeln "die ganze Zeit" diskriminiert worden. Daher habe sie auf der Anwesenheit der Presse und Bild- und Tonaufnahmen während ihrer Prüfung bestanden: "Ich wollte, dass dort alles dokumentiert wird, was dort abgeht." Von den Medien hätte sie sich "die Aufmerksamkeit" erhofft, damit ihr nicht Unrecht widerfahre.

Das bekräftigte die an der betroffenen Bildungseinrichtung tätige Sekretärin, die den Ausspruch der Angeklagten ebenfalls bestätigte: "Ich bin 40 Jahre im Dienst. So was habe ich noch nie erlebt." Der Direktor habe der 23-Jährigen Film- und Tonaufnahmen während ihrer Englisch-Prüfung untersagt, darauf hin "kam sehr ruhig, sehr schnell der Satz raus", erklärte die Zeugin. Sie habe die Äußerung "schon sehr ernst" genommen: "Eine volle Drohung war das. Im Sinn von 'Sonst zünde ich die Schule an'."

Freispruch im Zweifel nicht rechtskräftig

"Dass Sie das gesagt haben, daran gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel", stellte der Richter am Ende der Verhandlung fest. Ungeachtet dessen wurde die bisher Unbescholtene freigesprochen. Die inkriminierte Aussage sei ein verbaler "Spontanausbruch" gewesen, dem Bedeutungsinhalt nach sei nicht "mit Sicherheit feststellbar, dass Sie die Schule abbrennen wollten", befand der Richter. Er verwies auf die seinerzeitige "Uni brennt"-Protestbewegung, bei der es auch nicht darum gegangen sei, "dass die Uni abgefackelt wird".

Die Angeklagte reagierte auf den Freispruch mit Tränen der Erleichterung. Rechtskräftig ist die Entscheidung allerdings nicht, die Anklagevertreterin gab vorerst keine Erklärung ab.

Wo die 23-Jährige ihre Bestrebungen fortsetzen wird, doch noch ein Matura-Zeugnis zu erlangen, ist offen. An der verfahrensgegenständlichen Schule ist das schwer vorstellbar. Dort wurde sie mittlerweile mit einem Hausverbot belegt.