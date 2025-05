Rottweiler biss zu: Hundebesitzerin in Graz verurteilt

Nach der Attacke eines Rottweilers auf eine 35-Jährige im Februar dieses Jahres in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Mittwoch die 45-jährige Hundehalterin am Grazer Straflandesgericht zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten und einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.