Private Securitys patrouillieren in der Seestadt Aspern

Am Donnerstagnachmittag ist es rund um den See in der Seestadt verhältnismäßig ruhig, auf der Wiese sonnen sich ein paar Badegäste. An den Abenden sowie am Wochenende tummeln sich aber auf beiden Seiten des Sees teilweise mehrere Hundert Personen – da sind Konflikte oftmals vorprogrammiert.

Hintergrund für die Beschäftigung der Sicherheitskräfte ist, dass Teile der Fläche der Entwicklungsfirma Wien „3420 Aspern Development AG“ gehören. Die wiederum arbeitet mit einer privaten Sicherheitsfirma zusammen, die ihren Standort ebenfalls in der Donaustadt hat.

Die Securitys sollen dafür sorgen, dass in den von der Firma verantworteten Bereichen – etwa den Baustellen, der Seepromenade oder dem Holzsteg – niemand zu Schaden kommt. In manchen Fällen werde auch die Polizei alarmiert. Die örtlich zuständige Polizeiinspektion verzeichnet aber derzeit keinen Anstieg polizeilicher Einsätze in diesem Bereich.

Betretungsverbot am Steg

„Die Security darf und soll Personen in unserem Auftrag vom Steg verweisen, wenn deren Verhalten eine Belästigung oder gar Gefährdung für andere darstellen sollte. Das reicht vom Grillen bis zum Befahren des Stegs, auf dem sich viele Erholungssuchende befinden, mit dem Rad oder Scooter“, sagt Sprecherin Ingrid Spörk. Von 22 bis sechs Uhr morgens gelte am Steg aus Sicherheitsgründen ein Betretungsverbot. Zu Spitzenzeiten kontrollieren hier vier Einsatzkräfte, außerhalb dieser Zeiten sind zwei im Einsatz.