Polizeihund „Orlik“ spürte Einbrecher in Wiener Schule auf

In der Nacht auf Montag hat ein Polizeidiensthund zwei mutmaßliche Einbrecher in einer Schule in Favoriten aufgespürt. Die beiden Männer sollen in das Schulgebäude in der Davidgasse eingebrochen sein, wo derzeit Umbauarbeiten stattfinden.

Gegen 23:20 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten sowie der Polizeidiensthundeeinheit zu dem Gebäude gerufen. Bei einer ersten Durchsuchung des Geländes entdeckten die Einsatzkräfte zwei aufgebrochene Türen.