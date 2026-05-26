Polizeihund „Orlik“ spürte Einbrecher in Wiener Schule auf
In der Nacht auf Montag hat ein Polizeidiensthund zwei mutmaßliche Einbrecher in einer Schule in Favoriten aufgespürt. Die beiden Männer sollen in das Schulgebäude in der Davidgasse eingebrochen sein, wo derzeit Umbauarbeiten stattfinden.
Gegen 23:20 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten sowie der Polizeidiensthundeeinheit zu dem Gebäude gerufen. Bei einer ersten Durchsuchung des Geländes entdeckten die Einsatzkräfte zwei aufgebrochene Türen.
Um das Gebäude gründlich zu durchsuchen, setzte eine Hundeführerin ihren Diensthund „Orlik“ ein. Nach kurzer Zeit schlug er vor einer verschlossenen Tür lautstark an.
Zwei Männer im Putzraum versteckt
Hinter der Tür verbarg sich ein Putzraum – und darin zwei Männer, die sich offenbar zu verstecken versucht hatten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 30-jährigen afghanischen Staatsangehörigen und einen 33-jährigen iranischen Staatsangehörigen. Beide wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen und befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Die weiteren Ermittlungen laufen.
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