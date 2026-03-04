Abgängige Jugendliche attackiert in Wien Polizistin

Zwei als abgängig gemeldete 14-jährige Mädchen sind Dienstagabend in einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Gasse in Penzing von der Polizei aufgegriffen worden.

Beamte waren zuvor von einer Polizeidienststelle in Niederösterreich verständigt worden, dass sich die Jugendlichen dort aufhalten sollen.

Polizistin wurde verletzt

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich eines der beiden Mädchen laut Exekutive sofort unkooperativ und gab an, nicht zurückkehren zu wollen. Als die Beamten einschritten, trat sie einer Polizistin gegen das Bein und verletzte diese.