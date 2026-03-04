Abgängige Jugendliche attackiert in Wien Polizistin
Zusammenfassung
- Zwei als abgängig gemeldete 14-jährige Mädchen wurden in einem Einkaufszentrum in Penzing von der Polizei aufgegriffen.
- Eines der Mädchen zeigte sich unkooperativ und verletzte eine Polizistin durch einen Tritt gegen das Bein.
- Die 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen, angezeigt und in eine betreute Wohneinrichtung gebracht; die Polizistin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.
Zwei als abgängig gemeldete 14-jährige Mädchen sind Dienstagabend in einem Einkaufszentrum in der Albert-Schweitzer-Gasse in Penzing von der Polizei aufgegriffen worden.
Beamte waren zuvor von einer Polizeidienststelle in Niederösterreich verständigt worden, dass sich die Jugendlichen dort aufhalten sollen.
Polizistin wurde verletzt
Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich eines der beiden Mädchen laut Exekutive sofort unkooperativ und gab an, nicht zurückkehren zu wollen. Als die Beamten einschritten, trat sie einer Polizistin gegen das Bein und verletzte diese.
Die 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach ihrer Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Anschließend wurde sie in eine betreute Wohneinrichtung gebracht.
Die verletzte Polizistin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen.
