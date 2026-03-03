16-Jähriger attackierte Nachbarn in Wien-Floridsdorf mit einem Messer

In Wien-Floridsdorf kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz nach einer mutmaßlichen Messerattacke in einem Mehrparteienhaus. Ein 22-jähriger Mann erlitt dabei eine Stichwunde im Bauchbereich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 16-jähriger tschechischer Staatsbürger wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Der Vorfall ereignete sich am 2. März gegen 22:45 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Streit unter Nachbarn eskaliert Laut Polizeibericht wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf alarmiert, nachdem die Lebensgefährtin des Verletzten den Notruf gewählt hatte. Sie gab an, ein Nachbar habe ihrem Partner vermutlich mit einem Messer die Stichverletzung zugefügt. Spezialkräfte der WEGA nahmen daraufhin den 16-jährigen Tatverdächtigen vor dessen Wohnung fest. Bei einer Durchsuchung konnte allerdings kein Messer sichergestellt werden. Der Jugendliche bestritt, für die Stichverletzung verantwortlich zu sein, räumte jedoch ein, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Drogenvorwurf als mögliches Motiv Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll die 15-jährige Ex-Freundin des Tatverdächtigen diesen telefonisch kontaktiert und behauptet haben, ihr sei vom späteren Opfer Kokain angeboten worden. Der 16-Jährige soll daraufhin den 22-Jährigen aufgesucht haben, um ihn zur Rede zu stellen.