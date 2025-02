"Erhöhte Gefährdungslage": So sichert die Polizei den Wiener Opernball 2025

Das Licht im bereits für den Opernball umgebauten großen Saal der Staatsoper ist am Donnerstagvormittag schummrig gedimmt, Blumenarrangements leuchten in Orange-, Pink und Violetttönen, in den Logen warten auf Hochglanz polierte Sektkübel auf ihren abendlichen Einsatz. Die Big Band probt gerade Frank Sinatra, als Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl im Rahmen eines Lokalaugenscheins Polizistinnen und Polizisten in der Wiener Staatsoper besuchen, die am heutigen Ballabend ihren Dienst versehen.