Wien: Drogenlenker flieht vor Polizei und verursacht Motorradunfall

Ein Drogenlenker hat am Donnerstagvormittag mit seinem Pkw auf der Flucht vor der Wiener Polizei ein Motorrad gerammt und dessen Fahrer und Mitfahrerin schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring hatten den Autofahrer wegen seiner auffälligen Fahrweise anhalten wollen. Der 27-Jährige gab jedoch Gas und missachtete an der Kreuzung Panikengasse/Hasnerstraße eine Stopptafel. Dort kam es zu dem Zusammenstoß mit dem querenden Motorrad.

Zwei Personen ins Spital gebracht

Der 24-jährige Motorradlenker und seine 20-jährige Beifahrerin wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Bei einer amtsärztlichen Untersuchung wurde eine eindeutige Beeinträchtigung durch Suchtgift festgestellt, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.