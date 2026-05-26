Jugendliche Einbrecher in Wien nahmen Festnahme gelassen

Drei Jugendliche zeigten sich in Währing von ihrer Festnahme nach einem versuchten Einbruch in einen Wiener Marktstand in der Nacht auf Pfingstmontag ziemlich unbeeindruckt. Die drei Burschen im Alter von 13 bis 16 Jahren sind bereits amtsbekannt.

Eine Anrainerin wurde gegen Mitternacht auf den Lärm aufmerksam und sah, wie vier Burschen um den Marktstand am Johann-Nepomuk-Vogl-Markt herumschlichen. Polizisten konnten drei der vier dunkel gekleideten Tatverdächtigen festhalten.