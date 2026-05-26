Jugendliche Einbrecher in Wien nahmen Festnahme gelassen
Drei Jugendliche zeigten sich in Währing von ihrer Festnahme nach einem versuchten Einbruch in einen Wiener Marktstand in der Nacht auf Pfingstmontag ziemlich unbeeindruckt. Die drei Burschen im Alter von 13 bis 16 Jahren sind bereits amtsbekannt.
Eine Anrainerin wurde gegen Mitternacht auf den Lärm aufmerksam und sah, wie vier Burschen um den Marktstand am Johann-Nepomuk-Vogl-Markt herumschlichen. Polizisten konnten drei der vier dunkel gekleideten Tatverdächtigen festhalten.
Zwei der drei, ein 15-jähriger und ein 16-jähriger Ukrainer, hatten einen schwarzen Schlauchschal bei sich. Der dritte Tatverdächtige ist ein 13-Jähriger, dessen Staatsbürgerschaft ungeklärt ist. Alle drei zeigten sich nicht geständig. Der vierte Tatverdächtige konnte flüchten, nach ihm wird gefahndet.
Die drei verdächtigen Burschen wurden erst vor kurzem wegen anderer strafbarer Handlungen polizeilich erfasst. Sie haben die neuerliche Festnahme laut Polizei ins Lächerliche gezogen. Die zwei Strafmündigen wurden auf freiem Fuß angezeigt, der 13-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Erbeutet hatten die Jugendlichen nichts.
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