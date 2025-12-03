Polizei stoppte Raubserie in Wien-Favoriten

Nach wochenlangen intensiven Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Wien zwei syrischen Jugendbanden das Handwerk legen. Im September und Oktober 2025 ereigneten sich im 10. Wiener-Gemeindebezirk mehrere schwere Raubfälle, die durch Gruppen von jungen Männern verübt worden waren. Mit Pfefferspray attackiert Bereits im September kam es zu zwei schweren Raubüberfällen am Viktor-Adler-Markt. Eine größere Gruppe von jungen Männern attackierte die Opfer mit Pfefferspray, setzte körperliche Gewalt ein und beraubte sie. Gleich darauf wurden umfangreiche Ermittlungen von der Polizei eingeleitet, mittlerweile konnten neun Tatverdächtige festgenommen werden.

Die jungen Männer sind zwischen 15 und 22 Jahre alt und syrische Staatsbürger. Im Zuge der Ermittlungen wurden die Verdächtigen von den Opfern wieder erkannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Jugendlichen in eine Justizanstalt gebracht. Zwei Angriffe auf dasselbe Opfer Nur einen Monat später kam es im Bereich Antonsplatz und Reumannplatz zu schweren Raubdelikten - diesmal aber auch mit schwerer Nötigung - wieder durch eine Gruppe jugendlicher Syrer. Laut Polizei handle es sich dabei aber um eine andere syrische Jugendbande, sie gehöre nicht jener an, die im September festgenommen wurde.