Polizei stoppte Raubserie in Wien-Favoriten
Nach wochenlangen intensiven Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt Wien zwei syrischen Jugendbanden das Handwerk legen. Im September und Oktober 2025 ereigneten sich im 10. Wiener-Gemeindebezirk mehrere schwere Raubfälle, die durch Gruppen von jungen Männern verübt worden waren.
Mit Pfefferspray attackiert
Bereits im September kam es zu zwei schweren Raubüberfällen am Viktor-Adler-Markt. Eine größere Gruppe von jungen Männern attackierte die Opfer mit Pfefferspray, setzte körperliche Gewalt ein und beraubte sie. Gleich darauf wurden umfangreiche Ermittlungen von der Polizei eingeleitet, mittlerweile konnten neun Tatverdächtige festgenommen werden.
Die jungen Männer sind zwischen 15 und 22 Jahre alt und syrische Staatsbürger. Im Zuge der Ermittlungen wurden die Verdächtigen von den Opfern wieder erkannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Jugendlichen in eine Justizanstalt gebracht.
Zwei Angriffe auf dasselbe Opfer
Nur einen Monat später kam es im Bereich Antonsplatz und Reumannplatz zu schweren Raubdelikten - diesmal aber auch mit schwerer Nötigung - wieder durch eine Gruppe jugendlicher Syrer. Laut Polizei handle es sich dabei aber um eine andere syrische Jugendbande, sie gehöre nicht jener an, die im September festgenommen wurde.
Ein Opfer traf sich zunächst mit einem Freund am Antonsplatz, als es plötzlich von der Bande bedroht und mit Pfefferspray attackiert wurde. Die Täter raubten Bargeld und drohten, das Opfer zu töten, sollte es die Polizei informieren. Nur zwei Tage später stieß das Opfer erneut auf dieselben Täter – diesmal am Reumannplatz. Wieder kam Pfefferspray zum Einsatz, und die Täter raubten die Jacke des Opfers.
Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei vier syrische Jugendliche im Alter von 14 und 16 ausfindig machen und festnehmen. Alle verweigerten die Aussage und wurden dann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.
