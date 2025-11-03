Polizist deckt versuchten Raub in Wien-Alsergrund auf
Ein versuchter schwerer Raub in einer Trafik erschütterte den Wiener Bezirk Alsergrund letzte Woche Mittwoch. Ein Mann soll die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Als sie nicht auf die Forderungen einging und um Hilfe rief, flüchtete der Raubverdächtige ohne Beute.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernahm die Ermittlungen.
Wiederholungstäter aus Niederösterreich
Die damals sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos bis ein Polizist mit wachsamen Auge aus dem 20. Bezirk Alarm schlug. Der Beamte aus der Polizeiinspektion Trillergasse erkannte den Tatverdächtigen im Rahmen eines internen Mitfahndungsersuchens und meldete ihn sofort den zuständigen Kriminalbeamten.
Dabei stellte sich heraus, dass es sich im Oktober nicht um seinen ersten Raubversuch handelte. Der 44-jährige Österreicher steht bereits mit mehreren Raubdelikte in Niederösterreich in Verbindung. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich informierte bereits über eine erfolgreiche Festnahme des Verdächtigen, weitere Ermittlungen laufen noch.
