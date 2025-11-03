Wien

Polizist deckt versuchten Raub in Wien-Alsergrund auf

Polizisten stehen beim Donauinselfest mit dem Rücken zur Kamera.
Durch ein Mitfahndungsersuchen konnte der Tatverdächtige erkannt und festgenommen werden.
03.11.25, 15:32
Kommentare

Ein versuchter schwerer Raub in einer Trafik erschütterte den Wiener Bezirk Alsergrund letzte Woche Mittwoch. Ein Mann soll die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben. Als sie nicht auf die Forderungen einging und um Hilfe rief, flüchtete der Raubverdächtige ohne Beute. 

Wien-Hietzing: Betagtes Ehepaar in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernahm die Ermittlungen.

Wiederholungstäter aus Niederösterreich

Die damals sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos bis ein Polizist mit wachsamen Auge aus dem 20. Bezirk Alarm schlug. Der Beamte aus der Polizeiinspektion Trillergasse erkannte den Tatverdächtigen im Rahmen eines internen Mitfahndungsersuchens und meldete ihn sofort den zuständigen Kriminalbeamten.

Raub in Wiener U-Bahnstation: 2 Verdächtige nach Pfefferspray-Einsatz gefasst

Dabei stellte sich heraus, dass es sich im Oktober nicht um seinen ersten Raubversuch handelte. Der 44-jährige Österreicher steht bereits mit mehreren Raubdelikte in Niederösterreich in Verbindung. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich informierte bereits über eine erfolgreiche Festnahme des Verdächtigen, weitere Ermittlungen laufen noch.

Mehr zum Thema

Blaulicht Alsergrund Brigittenau
(kurier.at, traut)  | 

Kommentare