Drogen in Stofftieren: Polizei fand nach Raubüberfall kiloweise Suchtmittel

In der Nacht zum 18. Oktober kam es in Meidling zu einem mutmaßlichen Raubüberfall, bei dem ein 22-jähriger Mann verletzt wurde. Nachbarn alarmierten die Polizei, nachdem sie Hilferufe einer Frau gehört hatten. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung entdeckten die Beamten erhebliche Mengen an Suchtmitteln, was zur Festnahme des verletzten Mannes und später auch der Mieterin führte.

Der 22-jährige serbische Staatsbürger soll laut eigenen Angaben in der Wohnung seiner Bekannten geschlafen haben, als vier unbekannte Männer gegen 3.45 Uhr gegen die Fenster schlugen. Aus Angst habe er sich im Badezimmer eingeschlossen. Die mutmaßlichen Täter drangen in die Wohnung ein und versuchten, die Badezimmertür zu öffnen. Als es ihnen gelang, einen Spalt zu schaffen, soll einer der Männer ein Messer hindurchgesteckt haben, wodurch der 22-Jährige verletzt wurde. Bei dem anschließenden Gerangel stürzte der Mann gegen die Glaswand der Dusche und erlitt weitere Verletzungen. Drogenfund und Festnahmen Die Täter sollen Geld erbeutet haben und anschließend geflüchtet sein. Die Mieterin der Wohnung soll Berichten zufolge gemeinsam mit den vier Männern den Tatort verlassen haben.