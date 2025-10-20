Polizei

Favoriten bekommt ein neues Sicherheitszentrum

In der Gudrunstraße entsteht ein neues 15.000 Quadratmeter großes Gebäude. Die Hälfte der Fläche wird die LPD Wien mieten.
Von Anna Perazzolo
20.10.25, 18:03
Er ist gefunden, der neue Standort. Zwei Jahrzehnte lang hat man gesucht, sagt der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Endlich habe man sich geeinigt. Endlich könne mit dem Bau des neuen Sicherheitszentrums in Favoriten begonnen werden.

Hinter dem Wortungetüm versteckt sich ein Neubau, der künftig das Zuhause mehrerer Dienststellen der Wiener Polizei werden soll. In der Gudrunstraße 192 errichtet der Bauträger „Rainer Gruppe“ ein 15.000 Quadratmeter großes Gebäude, deren Mieter die LPD Wien sein wird. Auf rund der Hälfte der Nutzfläche – 7.000 Quadratmetern – werden sowohl das Stadtpolizeikommando Favoriten, das Polizeikommissariat Favoriten, die Abteilung Süd des Landeskriminalamtes sowie eine Polizeiinspektion (PI) unterkommen. Bei letzterer handelt es sich um die bisherige PI Van-der-Nüll-Gasse, die – wie Landespolizeipräsident Pürstl selbst sagt – „ehrlicherweise schon etwas in die Jahre gekommen ist“.

Marode Dienststellen?

Ein Geheimnis ist es längst nicht mehr, dass einige Wiener Polizeiinspektionen nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik sind. Mehrfach war in Zeitungsartikeln von „maroden“ Standorten die Rede. Im vergangenen Jahr sprach das Innenministerium (BMI) von „296 Projekten“, die sich „in Umsetzung“ befänden – davon 93 in Wien. Konkret handle es sich dabei um Neubauten, Verlegungen, Erweiterungen und Sanierungen, ergänzte das BMI damals.

Eines dieser Projekte dürfte sich in der Gudrungasse befinden. Die LPD Wien sei dort von Anfang an in die Ausführungsplanung eingebunden gewesen und werde alle drei oberirdischen Etagen (Erdgeschoß, 1. Obergeschoß und 2. Obergeschoß) mieten, heißt es von der Polizei. Außerdem werden 36 der 158 in den zwei Untergeschossen befindlichen Autoparkplätze den Beamtinnen und Beamten für die Dienstwägen zur Verfügung stehen. Die restlichen Parkplätze stehen den Gästen des angrenzenden „Rainers Hotel Vienna“ sowie den Bediensteten der LPD Wien zur Anmietung zur Verfügung, wird berichtet.

Hauptmieter wird die LPD Wien. Insgesamt vier Dienststellen werden in den neuen Komplex einziehen. 

Fertiggestellt werden soll das Gebäude im ersten oder zweiten Quartal des Jahres 2027, sagen Gabriela Lemberger und Burkhard Ernst, Geschäftsführer der Rainer Gruppe. Im Sommer 2027 soll dann auch schon der Mieter, also die LPD Wien, einziehen können. Ausgestattet wird das neue Gebäude mit einem Fernwärmeanschluss zum Heizen im Winter, für ein angenehmes Raumklima im Sommer soll die Baukernaktivierung mit Deckenkühlung sorgen.

Umzug ins neue Gebäude

Erfreut über den Neubau zeigten sich neben dem Landespolizeipräsidenten auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und die Wiener Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ). Ein modernes Gebäude sei eine Voraussetzung für ein sicheres Favoriten und ein sicheres Wien, heißt es vom Innenminister. „Denn wer tagtäglich die Verantwortung für unser aller Sicherheit wahrnimmt, hat sich die bestmöglichen Arbeitsbedingungen verdient“, ergänzt die Vizebürgermeistern.

Das Gebäude in der Van-der-Nüll-Gasse, in der die verschiedenen Dienststellen bisher untergebracht waren, konnte dies nicht mehr gewährleisten. Der bauliche Zustand und die Größe entsprächen nicht mehr dem Standard. Die Dienststellen werden deshalb nach Fertigstellung des Sicherheitszentrums in das nahegelegene neue Gebäude übersiedeln. Der Standort in der Van-der-Nüll-Gasse wird schließen, berichtet eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage.

