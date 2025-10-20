Favoriten bekommt ein neues Sicherheitszentrum

Er ist gefunden, der neue Standort. Zwei Jahrzehnte lang hat man gesucht, sagt der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl . Endlich habe man sich geeinigt. Endlich könne mit dem Bau des neuen Sicherheitszentrums in Favoriten begonnen werden.

haben sich im vergangenen Jahr bei der Landespolizeidirektion Wien beworben. Aufgenommen wurden 845 Bewerber. Insgesamt wurden für Wien in den vergangenen drei Jahren 1.610 Polizeischülerinnen und -schüler in die Grundausbildung aufgenommen, bundesweit 5.780.

Hinter dem Wortungetüm versteckt sich ein Neubau, der künftig das Zuhause mehrerer Dienststellen der Wiener Polizei werden soll. In der Gudrunstraße 192 errichtet der Bauträger „Rainer Gruppe“ ein 15.000 Quadratmeter großes Gebäude, deren Mieter die LPD Wien sein wird. Auf rund der Hälfte der Nutzfläche – 7.000 Quadratmetern – werden sowohl das Stadtpolizeikommando Favoriten, das Polizeikommissariat Favoriten, die Abteilung Süd des Landeskriminalamtes sowie eine Polizeiinspektion (PI) unterkommen. Bei letzterer handelt es sich um die bisherige PI Van-der-Nüll-Gasse, die – wie Landespolizeipräsident Pürstl selbst sagt – „ehrlicherweise schon etwas in die Jahre gekommen ist“.

Marode Dienststellen?

Ein Geheimnis ist es längst nicht mehr, dass einige Wiener Polizeiinspektionen nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik sind. Mehrfach war in Zeitungsartikeln von „maroden“ Standorten die Rede. Im vergangenen Jahr sprach das Innenministerium (BMI) von „296 Projekten“, die sich „in Umsetzung“ befänden – davon 93 in Wien. Konkret handle es sich dabei um Neubauten, Verlegungen, Erweiterungen und Sanierungen, ergänzte das BMI damals.

Eines dieser Projekte dürfte sich in der Gudrungasse befinden. Die LPD Wien sei dort von Anfang an in die Ausführungsplanung eingebunden gewesen und werde alle drei oberirdischen Etagen (Erdgeschoß, 1. Obergeschoß und 2. Obergeschoß) mieten, heißt es von der Polizei. Außerdem werden 36 der 158 in den zwei Untergeschossen befindlichen Autoparkplätze den Beamtinnen und Beamten für die Dienstwägen zur Verfügung stehen. Die restlichen Parkplätze stehen den Gästen des angrenzenden „Rainers Hotel Vienna“ sowie den Bediensteten der LPD Wien zur Anmietung zur Verfügung, wird berichtet.