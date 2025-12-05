Nach Messerangriff: Mann versteckte sich vor WEGA unter dem Bett

Die Polizei nahm am Mittwochabend einen 25-jährigen Mann in Rudolfsheim-Fünfhaus fest. Der Mann soll nach einer heftigen Auseinandersetzung in einem Mehrparteienhaus in der Felberstraße einen 26-jährigen Syrer mit einem Messer leicht verletzt haben. Die Beamten wurden gegen 19:00 Uhr zu dem Vorfall gerufen, nachdem es zu einer lautstarken Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Männern gekommen war.

Die Beamten wurden vor Ort von dem verletzten 26-Jährigen empfangen, der eine leichte Verletzung im Brustbereich aufwies. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Klappmesser entdeckt Der mutmaßliche Täter konnte durch die Sondereinheit WEGA in einer Wohnung des Hauses aufgespürt werden, wo er sich unter einem Bett versteckt hatte. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte ein Klappmesser sicher, das vermutlich bei der Auseinandersetzung verwendet wurde. Der Tatverdächtige wies ebenfalls eine Verletzung im Kopfbereich auf, die mutmaßlich aus dem vorangegangenen Konflikt stammte, und musste ärztlich versorgt werden.