Brutale Attacke am Reumannplatz: Täter auf der Flucht

Dienstagabend ereignete sich eine brutale Attacke am Reumannplatz im 10. Bezirk. Gegen 19.30 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert. Laut erster Zeugenaussagen sollen die Täter das Opfer mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben.

Als ein 17-jähriger Bekannter des Opfers ihm zu Hilfe eilte, soll einer der fünf Angreifer ein Messer gezogen und den Jugendlichen damit in den Oberschenkel gestochen haben. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.