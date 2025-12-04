Brutale Attacke am Reumannplatz: Täter auf der Flucht
Dienstagabend ereignete sich eine brutale Attacke am Reumannplatz im 10. Bezirk. Gegen 19.30 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert. Laut erster Zeugenaussagen sollen die Täter das Opfer mehrmals gegen den Kopf geschlagen haben.
Als ein 17-jähriger Bekannter des Opfers ihm zu Hilfe eilte, soll einer der fünf Angreifer ein Messer gezogen und den Jugendlichen damit in den Oberschenkel gestochen haben. Anschließend seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet.
Polizei fahndet nach Tatverdächtigen
Die beiden verletzten Männer gingen zur Polizeiinspektion Keplergasse, wo sie Anzeige erstatteten. Der 26-Jährige wurde nach Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in häusliche Pflege entlassen, der 17-Jährige wurde notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.
Die Täter sind noch flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise - auch anonym - unter der Polizeinotrufnummer 133. Die Tatverdächtigen sollen laut Polizei männlich, vermutlich zwischen 14 und 18 Jahren alt und circa 150-160 cm groß sein sowie dunklen Haaren haben und dunkle Kleidung tragen.
