Duo raubte Taxilenker in Wien-Favoriten aus

Ein 33-jähriger Taxilenker ist am Montagnachmittag in Wien-Favoriten von zwei Männern ausgeraubt worden.

Er hatte gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug in der Raaber-Bahn-Gasse kurz abgestellt, als er von den beiden angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Die Täter sollen den Taxler bedroht und seine Jackentaschen durchsucht haben. Sie entwendeten einen höheren Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in Richtung Landgutgasse.