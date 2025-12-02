Duo raubte Taxilenker in Wien-Favoriten aus
Ein 33-jähriger Taxilenker ist am Montagnachmittag in Wien-Favoriten von zwei Männern ausgeraubt worden.
Er hatte gegen 15.30 Uhr sein Fahrzeug in der Raaber-Bahn-Gasse kurz abgestellt, als er von den beiden angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Die Täter sollen den Taxler bedroht und seine Jackentaschen durchsucht haben. Sie entwendeten einen höheren Bargeldbetrag und flüchteten anschließend in Richtung Landgutgasse.
Der 33-Jährige blieb unverletzt, er erstattete in der nahe gelegenen Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse Anzeige. Die beiden Männer wurden als etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Sie trugen schwarze Winterjacken und schwarze Turnschuhe.
Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise - auch anonym - werden unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.
Kommentare