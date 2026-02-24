Auch für Verfolgungen eignen sich die aktuellen Modelle kaum, würden sie doch bei 160 km/h abriegeln. "Die Instrumente sind meistens Touch, sprich bei Einsatzfahren nicht so gut. Das Fahrzeug ist sehr schwer und sehr groß für kleine Gassen in Wien", betonte Gewerkschafter Strallhofer.

Außerdem seien die Bremsen für rasante Fahrten unterdimensioniert. Ein Hindernis wäre außerdem die Ladekapazität, denn derzeit müssten die E-Funkstreifen, um die Streifentätigkeit durchgehend zu gewährleisten, mit einem anderen E-Mobil immer wieder getauscht werden. Im Probebetrieb musste deshalb ein Verbrenner für jede E-Funkstreife als Ersatz bereit stehen.

Strallhofers Zusammenfassung lautete: "Die E-Funkstreifen sind als zusätzlicher Streifenkraftwagen geeignet, aber als völliger Ersatz unmöglich aufgrund der Batterieleistung. Dann bräuchte man immer einen zweiten Wagen als Ersatz."