Wiener Polizei nahm Dealer in Brigittenau und Liesing fest

Am Montag legte sich eine Einsatzgruppe von Polizisten zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Liesing auf die Lauer: Die Beamten konnten einen 37-jährigen Mann bei mehreren Suchtmittelübergaben beobachten und nahmen ihn fest.

Bei der Durchsuchung sicherte die Polizei 15,9 Gramm Heroin und 800 Euro Bargeld. Nachdem die Aufenthaltsadresse des Mannes mit serbischer Herkunft sichergestellt werden konnte, fanden Beamte dort weiter 121 Gramm Heroin und rund 1.000 Euro.

Wohnung als Drogenladen

Auf der anderen Seite von Wien im 20. Bezirk konnte die Polizei am selben Tag, nur 15 Minuten später, ebenso drei Suchtmittelhändler festnehmen. Zuvor waren Hinweise bei der Polizei über einen möglichen Drogenhandel in einem bestimmten Gebäude eingegangen.

Der Verdacht erhärtete sich, drei Personen betraten tatsächlich das Gebäude. Die Beamten hielten die Personen an und stellten Suchtmittel sicher. Zwei von ihnen gaben an, in der Wohnung einer Frau Cannabis gekauft zu haben und nannten auch zwei weitere Männer, die in derselben Wohnung Suchtmittel verkaufen würden.