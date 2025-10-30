Nach Kokain am Oktoberfest: Teichtmeister bleibt vorerst in Anstalt

Der am Münchner Oktoberfest beim Kokainkonsum erwischte frühere Burgschauspieler Florian Teichtmeister bleibt bis zu drei weitere Monate im forensisch-therapeutischen Zentrum einer Justizanstalt untergebracht. Einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA.

Krisenintervention angeordnet

Ein Richter hat auf Anraten eines Sachverständigen eine Krisenintervention angeordnet, um den 46-Jährigen mit einer entsprechenden Behandlung nachhaltig von seiner Suchtmittelergebenheit abzubringen. Diese darf bis längstens 28. Jänner dauern.

Bis dahin muss der Richter auf Grundlage eines Gutachtens entscheiden, ob Teichtmeister auf unbestimmte Zeit untergebracht werden muss oder das forensisch-therapeutische Zentrum unter entsprechenden Auflagen wieder verlassen darf. Den Widerruf der bedingt nachgesehenen zweijährigen Freiheitsstrafe wegen Besitzes und Herstellung von Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen, muss er aber nicht fürchten.