Pier22: Torten, Fitness und peruanisches Essen ab heuer

„Kostenlose Wasserzugänge und attraktive Erholungsflächen am Wasser – das ist seit vielen Jahren ein zentrales Anliegen der Stadt Wien und es freut mich, dass wir hier am Pier 22 ein weiteres Top-Angebot schaffen. Teil 1 hat ja schon vorigen Sommer begeistert, im aktuell in Bau befindlichen zweiten Abschnitt liegt der Fokus etwas mehr auf Sport- und Fitnessangeboten, aber auch hier wird es wieder einfach viele schöne neue konsumfreie Flächen zum Entspannen geben!“, so Planungsstadträtin Ulli Sima bei einer Baustellenbesichtigung heute vor Ort.

Auf der untersten Ebene entsteht aktuell eine breite Uferpromenade mit Sitzmöglichkeiten. Von der obersten Ebene dehnt sich eine offene „Fitness Landschaft“ mit Sportgeräten bis zu den Plattformen an der Uferpromenade aus. Highlight ist ein vielseitiges nutzbares Sportfeld, das mit seitlichen Tribünen viel Platz für offene Trainings und Events bietet. Die Gastronomie steht – anders als zuvor in der „ Sunken City “ – am neuen „Pier 22“ nicht mehr im Vordergrund.

Das kostenlose Freizeit- und Badeangebot wurde im heißen Sommer 2024 sehr gut angenommen und hat sich neben dem gegenüberliegenden Copa Beach rasch zu einem echten Highlight am Wasser entwickelt, wird betont. Wichtig sei auch , dass die Gestaltung am Ufer der Neuen Donau den Auflagen des Hochwasserschutzes der Zweimillionenstadt entsprechen muss. Der fertige Teil vom „Pier 22“ tue dies und hat das Rekordhochwasser gut überstanden, kleinere Instandsetzungsarbeiten sollen bis zum Sommer fertig sein.

Essen aus Peru und Torten

Ab der kommenden Saison erwarten die Besucher hier südamerikanische und österreichische Spezialitäten. Die Firma „Mendivil & Blodek Gastronomie OG“ ist keine Unbekannte an der Neuen Donau. Seit 2020 betreibt sie jeden Sommer den Gastronomie-Stand ,,D'arepa - Street Food Beach Bar" am gegenüberliegenden CopaBeach mit venezolanischen Spezialitäten. Ein zentraler Fixpunkt im zweiten Bauteil wird das – direkt neben dem neuen Multifunktionssportfeld gelegene – „Cafe Pier 22“ sein. Hier hat die „Rockets Consulting GmbH“ überzeugt, die in Wien u.a. auch das „Freiraum“ betreibt. Die Küche des Cafés wird eine Vielzahl gesunder Snacks wie Bowls, Salate und Suppen bereithalten. Es setzt dabei auf hochwertige, regionale und frische Produkte und bietet herzhafte Frühstücksoptionen, Brunch sowie täglich frische, hausgemachte Torten und gesunde Drinks wie Smoothes und Kräuter-Eistees. Der Kaffee kommt aus der hauseigenen Rösterei "Röstraum". Daneben werden weiterhin temporäre „Food-Trucks“ – wie bereits in der vergangenen Saison – das Angebot ergänzen.

Im Herbst 2025 geht es weiter mit den Arbeiten am letzten Bauteil: Das an die Parklandschaft angrenzende Sportfeld erhält sein regensicheres Dach und wird damit fertiggestellt. Weiterer zentraler Treffpunkt am Pier 22 wird das ganzjährig geöffnetes Insel-Restaurant. Im großzügigen Gastraum und auf der großen Terrasse erwartet die Besucher Kulinarik aus bella italia. Mit Philipp Ercin wird ein „alter Bekannter“ am Pier 22 vertreten sein. Der Betreiber war bereits mit „It’s Amore“ und der „Sansibar“ in der Sunken City erfolgreich und hat auch bei der neuen Ausschreibung überzeugt. Die regionale und mediterrane Küche wird dabei Klassiker wie haugemachte Pasta und Steinofenpizza anbieten.