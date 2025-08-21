Letzter Bauabschnitt am Pier 22 begonnen: Fertigstellung zu Jahresende

In drei Bauabschnitten sollte das Ufer gegenüber vom Copa Beach – ehemals bekannt unter dem Namen „ Sunken City “ – generalsaniert werden. So der Plan, der den Wienerinnen und Wienern im Jahr 2022 vorgestellt wurde.

Seitdem hat sich einiges getan. Ein neuer Name wurde gewählt. Pier 22 heißt das Ufer nun. Und zwei der drei Bauabschnitte wurden pünktlich fertiggestellt. Jeweils im Herbst 2023 und 2024 begonnen, wurden sie rechtzeitig zum folgenden Sommer abgeschlossen.

Abweichungen im Plan

Nur beim dritten Bauabschnitt gibt es nun Abweichungen. Abweichungen im guten Sinne aber: „Wir konnten mit dem letzten Bauabschnitt schon nach dem Donauinselfest beginnen“, sagt Martin Jank vom Wiener Gewässermanagement. Und damit früher als im heurigen Herbst, dem planmäßigen Baubeginn.