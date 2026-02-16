Pensionistin getötet: DNA-Gutachten belastet Verdächtigen

Im Fall rund um eine in einem Wiener Pensionistenheim getötete 87-Jährige hat ein DNA-Gutachten nun den Verdächtigen belastet. Demnach wurden seine Spuren auf der Leiche der Rentnerin gefunden.

Der 61-Jährige hatte bisher jegliche Beteiligung an dem Tötungsdelikt abgestritten. Seine Verteidigerin Astrid Wagner bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Online-Bericht der Gratiszeitung Heute, wollte jedoch nicht näher dazu ins Detail gehen.

"Das Gutachten wird von der Verteidigung überprüft", betonte Wagner lediglich. Der vor mehr als zwei Wochen festgenommene gebürtige Türke befindet sich derzeit wegen Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr in U-Haft.

Verdächtiger wurde in Heim gesehen

Die 87-Jährige war vor mehr als einem Monat tot im Bett ihres Zimmers in der privaten Seniorenresidenz gefunden worden. Sie soll erstickt worden sein. Im Hals der Frau wurde ein Schmuckstück gefunden.