Verdächtiger wegen Mord an Frau in Seniorenheim festgenommen
Nachdem am 20. Januar eine 87-jährige Frau tot in ihrem Zimmer in einem Pensionistenheim in Döbling aufgefunden wurde, gibt es eine erste Festnahme.
Eine Obduktion bestätigte, dass die Frau erstickt wurde. Daraufhin hat der Ermittlungsdienst des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben – Gruppe Lehner, die Ermittlungen übernommen.
Im Zuge dieser erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Mann.
Der türkische Staatsangehörige wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien am heutigen Tag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im 14. Bezirk durch Kräfte der WEGA festgenommen.
Zu einem möglichen Motiv oder ob der Mann in einem Naheverhältnis zu dem Opfer stand, ist derzeit noch nicht bekannt.
Schmuckstück im Hals
Um den weiteren Verlauf der aktuellen Ermittlungen des Landeskriminalamtes nicht zu gefährden, könnte laut Polizei derzeit keine näheren Details bekannt gegeben werden.
Bei der Obduktion wurde im Hals der Frau wurde ein Schmuckstück gefunden. Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben
