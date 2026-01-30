Verdächtiger wegen Mord an Frau in Seniorenheim festgenommen

Nachdem am 20. Januar eine 87-jährige Frau tot in ihrem Zimmer in einem Pensionistenheim in Döbling aufgefunden wurde, gibt es eine erste Festnahme.

Eine Obduktion bestätigte, dass die Frau erstickt wurde. Daraufhin hat der Ermittlungsdienst des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben – Gruppe Lehner, die Ermittlungen übernommen.

Im Zuge dieser erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Mann.