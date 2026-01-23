Döbling

Tote Frau in Wiener Pensionistenheim: 87-Jährige wurde erstickt

Blaulicht eines Polizeiwagens.
Am Dienstag wurde die Pensionistin tot aufgefunden. Sie wurde offenbar erstickt. Mehr Informationen folgen.
23.01.26, 12:39

Am Dienstag wurde im Pensionistenheim "Park Residenz Döbling" im 19. Bezirk  eine 87-jährige Bewohnerin tot in ihrem Zimmer aufgefunden.

Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage konnte ein Fremdverschulden zunächst nicht ausgeschlossen werden. Gestern Abend wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion durchgeführt: Die Frau wurde offenbar erstickt. Das bestätigte die Polizei am Freitag. 

Ermittlungen laufen

Weitere Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben, die Polizei verwies auf die laufenden Ermittlungen. Derzeit finden Befragungen im nahen Umfeld der Frau und im Pensionistenheim statt. Ob es im Zimmer der Frau in dem noblen Heim Anzeichen von Diebstahl gibt, ist Gegenstand von Untersuchungen.

