Parksheriff in Meidling mehrmals gestoßen und bedroht

Ein 35-jähriger Serbe parkte am Dienstag in der Siebertgasse in Wien-Meidling in einem Halte- und Parkverbot. Er blieb trotz mehrmaliger Aufforderung durch ein Kontrollorgan der Parkraumüberwachung mit seinem Fahrzeug stehen.

Als das Kontrollorgan anfing eine Anzeige auszustellen, stieg der 35-Jährige aus seinem Fahrzeug und stieß das Kontrollorgan mehrmals mit beiden Händen zurück. Weiters soll der mutmaßliche Täter gefährliche Drohungen in Richtung des Opfers geäußert haben.

Da sich der Lenker nicht beruhigte, wurde die Polizei alarmiert. Der 35-Jährige wurde wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und der gefährlichen Drohung angezeigt. Das Parkraumüberwachungsorgan wurde durch den Angriff nicht verletzt.

