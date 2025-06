Über 38.000 Wiener Parkpickerl laufen in den Sommermonaten aus

Ende Juni laufen wienweit 23.361 Parkpickerl aus und mit Ende Juli nochmals 14.185 Parkpickerl - insgesamt betroffen somit in den Sommermonaten Juni/Juli rund 38.000 Parkpickerl in Wien, die zu beantragen wären. Insgesamt gibt es derzeit rund 400.000 Parkpickerln in Wien.

Um die Wiener und Wienerinnen rechtzeitig an die Neubeantragung ihres Parkpickerls zu erinnern, werden von der Stadt Wien rund zwei Monate vor Ablauf des Parkpickerls „Erinnerungsschreiben“ per Post bzw. per Mail mit den notwendigen Einzahlungsdaten für ein oder zwei Jahre verschickt. Diese Erinnerung kann nur bei Vorliegen einer Einwilligung für den Datenabgleich und gleichbleibenden Voraussetzungen (z.B.: Kfz-Zulassung und Hauptwohnsitz) erfolgen.

15.808 Pickerl neu beantragt Für die Juni-Tranche der auslaufenden Parkpickerln wurden 19.548 Erinnerungsschreiben Ende April (per E-Mail) und Anfang Mai (postalisch) verschickt. Aktuell sind von den Juni-Pickerln bereits 15.808 neu beantragt und bezahlt. 7.553 sind noch ausständig, wobei laufend neue Anträge bzw. Zahlungen einlangen.

Wie hoch ist nun der Differenzbetrag, der allen mit 1. Juli verrechnet werden muss? Die neuen Antragsgebühren werden vom Bund mit 1. Juli von 14,30 EUR auf 21 EUR erhöht, das sind 6,70 EUR mehr. Wird der Antrag mit der E-ID gestellt, so beträgt die Bundesgebühr künftig 13 EUR (statt vormals 8,60 EUR) also eine Differenz von 4,40 EUR. In den Erinnerungsschreiben der Stadt Wien sind für jene Parkpickerl, die im Juni und Juli auslaufen, jedoch noch keine neuen, erhöhten Antragsgebühren beinhaltet. Die Erhöhung sei überraschend gekommen, heißt es seitens der Stadt. Stichtag ist der 1. Juli Tipp der Stadt: Wer sich die erhöhten Gebühren des Bundes ersparen möchte, möge sein neues Parkpickerl bitte rechtzeitig vor dem 1. Juli beantragt und bezahlt haben. Hier ist es wichtig, dass die Gebühr noch im Juni auf dem Konto der Stadt Wien gutgeschrieben ist. Alle anderen, die nach dem 1. Juli das Parkpickerl mit den alten Antragsgebühren bezahlen, bekommen von der Stadt eine Nachforderung über den ausständigen Differenzbetrag.