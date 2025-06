Autofahrer in Wien aufgepasst: Alte Parkscheine bald nicht mehr gültig

Wer noch alte Parkscheine besitzt, "würde darauf sitzen bleiben", so Matthias Nagler, Verkehrsexperte beim Mobilitätsclub via Aussendung. Der ÖAMTC-Experte appelliert an die neue Wiener Stadtregierung, eine Umtauschmöglichkeit gegen Aufzahlung vorzusehen.

Appell an Parkraumüberwachung

Zudem appelliert der ÖAMTC an die Parkraumüberwachung, noch etwas Toleranz walten zu lassen: "Der Tarifunterschied beträgt bei einer halben Stunde Parken gerade einmal fünf Cent. Es wäre daher wünschenswert, wenn die Parksheriffs angesichts des geringen Differenzbetrags – zumindest in den ersten Wochen – mit Abmahnungen vorgehen könnten, anstatt sofort eine Strafe in Höhe von mindestens 36 Euro zu verhängen", so Nagler.