Wichtige Frist für Autofahrer in Wien: 80.500 Parkpickerl laufen ab

Die Bezirksämter appellieren, rechtzeitig ein neues Parkpickerl zu beantragen, um allfällige Strafen zu vermeiden . Bis Ende Februar laufen 80.429 Parkpickerl aus, wobei 32.422 bereits neu beantragt wurden. Dies betrifft vor allem die großen Bezirke 13, 21, 22 und 23 .

Insgesamt haben in Wien 402.877 Personen ein Parkpickerl. Vier Jahre nach Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone steht Ende Feber eine große Zahl an Verlängerungen an.

Somit wurde für mehr als 48.000 Parkpickerl bislang noch kein neuer Antrag gestellt. Die Erfahrung würde zeigen, dass Einzahlungen oftmals in der letzten Minute getätigt werden, mit dem Risiko, dass sie nicht rechtzeitig einlangen.

Wo der Antrag gestellt werden kann

Der Antrag kann persönlich beim zuständigen Bezirksamt des Hauptwohnsitzes oder mittels Online-Antrag mit und ohne ID-Austria für mindestens vier Monate und maximal zwei Jahre beantragt werden.



Beachtet werden sollte, dass es bei der Online-Antragstellung je nach Bankinstitut bis zu einer Woche dauern kann, bis die Zahlung eingelangt ist und der Bescheid in der Folge zugestellt werden kann.

Die Gültigkeit des Parkpickerls kann im Übrigen ebenfalls online selbst überprüft werden.