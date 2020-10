Pandemie und Pop-up: Eine Analyse zur Wiener Gemeinderatswahl

Wer in Wien am heutigen Sonntag den Gang zum Wahllokal antritt, der benötigt nicht nur einen Ausweis und seinen Mund-Nasen-Schutz – sondern sollte tunlichst auch einen eigenen Kugelschreiber mitnehmen. Die Corona-Krise fordert ihren Tribut.

Die Zahl der Wahllokale wurde massiv erhöht, insgesamt 1.494 sind für die Wienerinnen und Wiener heute geöffnet. Der Andrang dürfte zugleich so gering wie lange nicht sein. Das Virus könnte viele davon abhalten, überhaupt zu wählen. Wieder andere werden per Briefwahl abstimmen. 382.214 Wahlkarten wurden ausgestellt. Das sind fast doppelt so viele wie 2015, ein neuer Rekord.

Die Auswirkungen werden nicht zuletzt am Abend spürbar: Die Wahlkarten sind am Sonntag noch nicht ausgezählt, somit dürften bis zu 40 Prozent aller Stimmen nicht im vorläufigen Endergebnis enthalten sein. Viele Kandidaten (allen voran in den 23 Bezirken, in denen zeitgleich die Vorsteher gewählt werden) müssen wohl bis Dienstag zittern.