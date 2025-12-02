Palästina-Flaggen auf Votivkirche nach drei Tagen entfernt

Für viele Gläubige war es eine Provokation – die noch dazu endlos lange andauerte: Just zu Beginn des Advents wurden am Samstag im Zuge einer Pro-Palästina-Demo auf der Wiener Votivkirche zwei Palästina-Flaggen angebracht – nicht irgendwo, sondern an der Turmspitze in rund 100 Meter Höhe.

Erst drei Tage später – am Dienstagnachmittag – war der Spuk vorüber. Mit Hilfe eines Krans wurden die Fahnen entfernt. Dafür waren offenbar Spezialkräfte nötig, wie ein Mitarbeiter der Kranfirma dem KURIER Stunden davor ankündigte. Denn für eigene Mitarbeiter sei der Einsatz „zu gefährlich“, und man sei nur für eine Kunstinstallation engagiert worden (weshalb der Spezialkran vor der Basilika stand).