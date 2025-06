Orangen statt Erdöl: Wo die neue Nachhaltigkeit aufgezeigt wird

Denn darum dreht sich die neue Ausstellung im Technischen Museum, „More than Recycling“, die ab heute im Technischen Museum, im markanten Ausstellungsturm für aktuelle Themen, zu sehen ist.

„Jahrzehntelang haben wir nach dem Motto: kaufen, nutzen, wegwerfen gelebt“, steigt Peter Aufreiter , der Generaldirektor des Technischen Museums, gleich ins Thema ein. 500 Kilo Abfall produziert jede Österreicherin, jeder Österreicher pro Jahr, der Ressourcenverbrauch hat sich in den vergangenen 50 Jahren verdreifacht, weiß Aufreiter.

Was er auch weiß: Die Technik war und ist auch ein Motor unserer Entwicklung, das kritisch zu hinterfragen sei demnach auch die Aufgabe eines Technischen Museums.

Apropos Design: Projektleiter Jürgen Öhlinger betont, dass es in Sachen Kreislaufwirtschaft nötig ist, die Dinge schon bei der Entwicklung auf ihre Langlebigkeit auszurichten: „Die Wiederverwendbarkeit ist von Anfang an mitzudenken.“

An der Montanuni in Leoben läuft derzeit ein Projekt, wie Skischuhe besser recycelt werden können – 120.000 Stück liegen dort derzeit auf Lager. Und auch hier wird das Thema von der anderen Seite, der Produktion her, gedacht.