Schauspieler Karl Markovics als Erzähler

Anders als in einer traditionellen Aufführung kommt diesmal bei „La Traviata“ ein Erzähler ins Spiel. Neben Georg Leskovich schlüpft der oscarprämierte Schauspieler Karl Markovics in die Rolle von Giuseppe Verdi. „Der Erzähler erzählt wie in einem Märchen, was passiert“, erklärt Alexander Dimitrov aus dem Ensemble.

Karl Markovics sagt im KURIER-Gespräch, „dass es ihm wichtig ist, junge Menschen so früh wie möglich an den Entstehungsprozess von Kunst heranzuführen. Denn es ist etwas, was man selbst nicht wirklich erklären oder beschreiben kann. Man bekommt ein anderes Erlebnis von Kunst, wenn man versteht, was sich hinter den Kulissen abspielt und wie viel Arbeit bei Proben hineingesteckt wird.“