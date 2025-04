Wie die ÖVP das Wiener Gesundheitssystem „retten“ möchte

Die Wiener ÖVP hat am Montag im Wien-Wahlkampf die „Operation: Gesundheitssystem retten“ ausgerufen. Landesparteichef Karl Mahrer und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec orten eine „Krise des Systems“ im städtischen Gesundheitswesen und fordern daher in der nächsten Legislaturperiode strukturelle Reformen und vor allem eine Digitalisierungsoffensive.

Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Hart das Urteil von Korosec, die Wiens Spitalswesen „in der digitalen Steinzeit“ verortet: „Als Tennisspielerin buche ich natürlich meinen Platz online, es gibt aber keine Möglichkeit für eine Online-Buchung in einer Ambulanz.“ Die Stadt müsse sich auch die Hightech-Spitäler in Südkorea oder Singapur als Vorbild nehmen, wo Künstliche Intelligenz in der Medizin eingesetzt werde. Stattdessen würden in Wien in den städtischen Spitälern die Operationssäle ab 14.30 Uhr leerstehen – während gleichzeitig Menschen monatelang auf geplante Operationen warten müssten.

In einem Punkt gab es von Korosec aber auch Anerkennung – nämlich für den Ausbau der Primärversorgungszentren in der Stadt. Zwar hätte Wien von den 36 angekündigten Einheiten erst 24 eröffnet, aber: Davon seien immerhin acht Kinder-Primärversorgungszentren, was besonders positiv für Eltern sei, die in Wien keine Termine bei Kassenärzten bekämen.

Mehr Augenmerk sei in Wien auch auf Prävention und Vorsorge zu legen – und zwar nicht ab irgendeinem Alter, sondern am besten schon im Kindergarten.