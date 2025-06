Ex-Klubchef der Wiener ÖVP wünscht sich Neu-Definition des Bürgerlichen

Markus Wölbitsch: Ich hatte in meinem Leben immer zwei Leidenschaften – die Arbeit mit und für Menschen und die Natur. Nun hat es mich wieder mehr in die Natur gezogen. Politik ist und bleibt spannend.

Anzug und Hemd hat er gegen T-Shirt und Jeans getauscht – und für das Gespräch fährt Wölbitsch mit seinem Suzuki-Jeep einige Minuten lang über holprige Feldwege, bevor er sich an einen Holztisch inmitten der Weinreben setzt. Eine Flasche „Lebenslust mit Blubb“ – eine sprudelige alkoholfreie Alternative aus den Trauben des Grünen Veltliners – hat er in der Kühltasche dabei.

Wann kam die Entscheidung, das Metier zu wechseln? Als Winzer zu arbeiten, war mein Kindheitstraum. Ich habe sogar zum Thema Sektherstellung maturiert. Der Betrieb begann als kleines Projekt, das aber relativ schnell eskaliert ist. Heute bewirtschaften wir zehn Hektar, neben dem Wein haben wir noch mehr als 160 Marillenbäume. Derzeit führt mein Vater den Betrieb, aber irgendwann musste der Zeitpunkt kommen, an dem ich volle Verantwortung für meine Idee übernehme. Hinzu kam, dass man für einen Wahlkampf – noch dazu, wenn er so schwierig ist wie jener vor dieser Wien-Wahl – zu hundert Prozent motiviert sein muss. Ich habe in mich hineingehorcht und gemerkt: Das überlasse ich lieber anderen. Haben Sie in der Politik etwas gelernt, dass Ihnen im Weingarten von Nutzen ist? Respekt und Demut. Ich habe gelernt, dass jede Branche ihr Handwerk verlangt. Man kann als Neuer nicht kommen und glauben, man könne allen, die schon da sind, die Welt erklären. Ich bin damals aus der Unternehmensberatung in die Politik eingeritten und habe am Anfang gedacht, ich bin super gscheid. Am Ende habe aber ich von vielen anderen gelernt – wie man Kompromisse herstellt, wie man Themen an die Menschen vermittelt. Beim Weinbau ist es ähnlich. Es gibt in der Region viele tolle Winzer, die ihr Handwerk beherrschen. Also: Mehr Demut! Hat sich die Politik in den vergangenen Jahren zum Schlechteren gewandelt? Sie hat sich verändert. Im Moment ist Politik ein laufendes Change Management. Es ist ein ständiges Reagieren auf Dinge, die im Außen passieren. Das ist keine gute Zeit für Gestalter und Visionäre, sondern für Krisenmanager. Aber ich bin der Überzeugung, dass die Zeit der Visionäre wieder kommen wird. Daher sollten sich Parteien gerade jetzt öffnen und Menschen mit Ideen verstärkt aufbauen.

© Robert Herbst Wölbitsch mit seinen Eltern und Lebensgefährtin Kristina im Weinkeller.

Wie sehen denn Ihre Visionen für Wien aus? Noch einen Ex-Politiker, der nach dem Abgang über seine Visionen sinniert und Ratschläge erteilt, braucht keiner. Aber ich sehe natürlich die Herausforderungen, vor denen Wien steht. Es ziehen immer mehr Menschen in die Stadt, die sich als eigenes Ökosystem heute noch stärker vom ländlichen Raum unterscheidet als früher. Darüber sollte man nicht jammern. Man muss als Partei damit umgehen lernen. Die ÖVP tut sich in urbanen Räumen schwer. Als bürgerlicher Mensch wünsche ich mir, dass man versucht, die DNA des Bürgerlichen in der Stadt zu hinterfragen und vielleicht neu zu definieren. Es gibt Dinge, die zusammenpassen können, von denen man früher dachte, dass das nicht möglich sei. Ich bin etwa überzeugt, dass man in der Migration einen härteren Kurs fahren und sich zugleich gesellschaftspolitisch öffnen kann, ganz ohne seine Werte zu verraten. Haben Sie ein Beispiel? Ja, die Familie. Sie ist für uns Bürgerliche ein hoher Wert. Nun ist die Frage, wie man Familie versteht. Ich persönlich verstehe sie als Konstrukt. Und der zutiefst bürgerliche Wert, der dahinter steht, ist Verantwortung. Ich sage: Familie ist das erste System in der Gesellschaft, in dem Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Und wenn ich anfüge, dass das für mich unabhängig davon gilt, wie sich eine Familie konkret zusammensetzt, dann können sich darauf doch hoffentlich fast alle einigen – ohne, dass man dafür bürgerliche Werte verraten muss. Bürgerlich zu sein heißt nämlich auch, Menschen eigenverantwortlich in ihrer selbst gewählten Familie leben zu lassen, ohne sich einzumischen. Es entspricht vielleicht nicht ganz der Parteilinie. Das glaube ich nicht. Wobei, wenn man als Partei in Wien die Menschen begeistern will, muss man die Parteigrenzen sicher das eine oder andere Mal etwas dehnen. Auch Michael Ludwig hätte mit seiner SPÖ keinen Erfolg, wenn er unreflektiert einen Hardcore-Babler-Kurs fahren würde. Um in Wien Wahlen zu gewinnen, muss man Angebote schaffen, die der Lebensrealität Rechnung tragen.

Das Bürgerliche bleibt für Sie der Kern der DNA der ÖVP? Das Bürgerliche kann einen vermeintlichen Widerspruch auflösen, über den die Politik seit jeher diskutiert: Individuum versus Kollektiv. Das Bürgerliche zeigt, dass jeder Mensch in seiner individuellen Würde wahrgenommen werden kann und dabei gleichzeitig in einer Verantwortung für die Gemeinschaft steht. Ich denke, viele wünschen sich, dass Menschen, die was leisten, auch etwas werden können – und dass es klare Sanktionierungen gibt für jene, die nichts beitragen oder sich nicht integrieren wollen. Sie wollen der neuen ÖVP-Führung nichts ausrichten. Dass Sie mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden sind, darf ich aber annehmen, oder? Niemand in der ÖVP kann zufrieden sein. Aber die Stärke unserer Partei ist es, immer wieder neue Talente hervorzubringen. Bei der nächsten Wahl ist wieder alles möglich. Als Winzer setzen Sie auf biologische und biodynamische Landwirtschaft. Einige Ihrer Weine entstammen neuen PiWi-Sorten, die einen nachhaltigeren Weinbau ermöglichen. Ich komme aus einer Familie mit hoher Sensibilität für Ökologie. Meine Mutter hat schon Bio-Produkte verarbeitet, bevor sich große Handelsmarken des Themas angenommen haben. Auch beim Wein wollen wir das, was in der Natur wächst, möglichst unverfälscht in die Flasche bringen.

Zur Person Der Politiker

Markus Wölbitsch wurde 2015 Landesgeschäftsführer der Wiener ÖVP. Ab 2018 steigt er als enger Vertrauter des damaligen Wiener ÖVP-Obmanns Gernot Blümel zum nicht-amtsführenden Stadtrat auf, im Jahr 2020 wurde er Klubobmann im Gemeinderat. Politisch trat er unter anderem mit harscher Kritik an den missglückten Mega-Projekten der Stadt (etwa bei der Wien-Arena) oder rund um die

U-Kommission zur Causa Wien Energie in Erscheinung. Der Winzer

Mit seiner Familie bewirtschaftet Wölbitsch den Wein- und Obstbaubetrieb „Landgut Schöne Erde“. Auf rund zehn Hektar im Kamptal und in der Wachau wachsen neben Wein auch Wachauer Marillen, Birnen, Äpfel und Weingartenpfirsiche. In der Wiener Gastronomie kann man Weine der Familie Wölbitsch unter anderem im „Mochi“ und

beim Nobel-Japaner „Shiki" verkosten. Ihre Wachauer Marillen finden sich in den Marillenknödeln der „Luftburg“. Info: schoeneerde.at