Der Klubobmann der Wiener ÖVP, Markus Wölbitsch , wird bei der Wien-Wahl im April nicht mehr antreten. Er zieht sich aus der Politik zurück, wie er am Mittwoch in einem Social-Media-Posting mitteilte, über das zunächst die Presse berichtete.

Es gehe ihm bei der Entscheidung nicht um die derzeitige politische Gesamtsituation, beteuerte er. "Mein Glaube an die Demokratie und die Menschen in unserem Land ist unerschütterlich." Parteichef Karl Mahrer und seinem Team wünschte er "viel Kraft und alles Gute".

Er selbst will künftig in den landwirtschaftlichen Betrieb, den seine Familie in Niederösterreich betreibt, einsteigen. Wölbitsch übernahm 2018 von Gernot Blümel den Posten des nicht amtsführenden Stadtrats. Nach der Wahl 2020 wurde er zum Klubobmann der Gemeinderatsfraktion bestellt.

Die türkise Liste wird am Freitag beschlossen. Am Nachmittag stehen dazu Gremiensitzungen der ÖVP auf dem Programm. Für Parteiobmann Karl Mahrer gab es im Vorfeld bereits eine unangenehme Nachricht. Ihm steht eine Untreue-Anklage in der Causa Wienwert ins Haus. Mahrer hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und beteuert, nicht an einen Rückzug zu denken.