Wiens neue ÖVP-Stadträtin: "Ich will nicht draufhauen, so bin ich nicht"

Diese mögliche Überforderung hat aber nicht zu weniger Zustimmung gesorgt. Bei der innerparteilichen Wahl des Landespräsidiums hat sie bei 21 Stimmen lediglich eine Gegenstimme bekommen. Weil sie eine Anpackerin sei, hieß es damals bei mehreren Funktionären. Eine, die sich für nichts zu schade sei.

"Was soll ich alleine bewirken?"

Eine Zeit lang war Greco auch Landesobfrau der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), „eine schwarze Obfrau am roten Wienerberg“. Zusammenarbeit über Parteigrenzen oder trotz unterschiedlicher Meinungen ist ihr also nicht fremd. Sie sei eine überzeugte Sozialpartnerin, erklärt sie, und freue sich zudem auf konstruktives Arbeiten mit der Landesregierung, unter anderem mit der roten Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak, denn „was soll ich alleine bewirken?“. Kritik wolle sie sachlich üben. Immerhin gehöre sie der derzeit kleinsten Oppositionspartei an, auch wenn „unser Ruf schlechter ist, als uns gerecht wird“.

„Ich will nicht draufhauen. Das war ich nie und werde ich nie sein. Ich möchte konstruktive Kritik üben“, erklärt sie ihr Verständnis von ihrer künftigen Rolle. „Miteinander wird oft als Schwäche und als zu freundlich angesehen, aber dem ist nicht so.