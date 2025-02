Öffi-Baustelle in Wien: Bim-Linie 49 monatelang eingestellt

Phase 2: Ab Mitte Februar bis Ende Juni wird dann im Bereich Breitensee zwischen Leyserstraße und Matzingerstraße gebaut. Saniert wird dabei auch die Haltestelle Breitensee: In Fahrtrichtung Ring, Volkstheater wird die Haltestelle an den Park angebunden. Fahrgäste müssen zum Einsteigen in die Straßenbahn keine Straße mehr überqueren, heißt es von den Wiener Linien. Die Haltestelle in Richtung Hütteldorf, Bujattigasse wird ebenfalls an den Rand der Straße verlegt.

Shuttle-Service für mobilitätseingeschränkte Menschen

Während dieser Zeiten Bauphase übernimmt die Linie 52 Teile der Strecke des 49ers: Von Baumgarten bis Hütteldorf, Bujattigasse und vom Westbahnhof bis zum Ring, Volkstheater. Der Ersatzautobus 49E übernimmt die Haltestellen Seckendorfstraße und Hütteldorfer Straße, Lützowgasse und dient als Verbindung zur Linie 52.

Ein Shuttle-Service für mobilitätseingeschränkte Menschen wird außerdem zwischen der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße und Lützowgasse eingerichtet.