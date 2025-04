Öffentliche Kritik: Wo Wiens Radler schikaniert werden

Vom VCÖ-Büro ist es nur ein zwei- bis dreiminütiger Ritt mit dem Rad bis zu einer weiteren in der Karte markierten Unwegsamkeit, und zwar in der Margaretenstraße.

Die hat es auch in sich: Wer vom Margaretenplatz in Richtung Innenstadt radeln will, muss zunächst auf einem urbanen, nur schrittbreiten Singletrail seine Fahrkünste beweisen. Um diese Aufgabe noch etwas diffiziler zu gestalten, wurde auch noch die eine oder andere Schrägfahrt eingebaut.

Der Radweg, der sich um viele parkende Autos rankt, stimmt Gratzer nachdenklich: „Zwar haben sich die Rad-Bedingungen in Wien verbessert. In Amsterdam gibt es aber kaum noch eine Straße mit derart vielen Parkplätzen. Und in Paris wird viel schneller auf den Klimawandel reagiert.“