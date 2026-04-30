Bahnhof Meidling: Polizeieinsatz wegen überfülltem ÖBB-Railjet

Wegen eines heillos überfüllten ÖBB-Railjets hat die Wiener Polizei am Donnerstagnachmittag zum Bahnhof Meidling ausrücken müssen. Der Zug mit Abfahrt um 13.28 vom Wiener Hauptbahnhof hatte dort angehalten, "weil keine gesicherte Mitfahrt gewährleistet werden konnte", wie eine ÖBB-Sprecherin der APA bestätigte. Nach einem Notruf eines Zugbegleiters musste die Exekutive dort schließlich zahlreiche Fahrgäste ohne Sitzplatzreservierung hinausbitten.

Wie viele Passagiere den Zug tatsächlich verlassen mussten, wurde nicht mitgeteilt. Laut einem Betroffenen dürfte es sich jedoch um zwischen 30 und 40 Personen handeln. Laut der Sprecherin seien einige von ihnen letztlich freiwillig ausgestiegen, andere erst mit Nachdruck durch die Polizei. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Nachmittag gegenüber der APA den Einsatz - Grund: "Fahrgäste möchten nicht aussteigen".