ÖBB-Lokführer soll über Jahre Burschen missbraucht haben
Zusammenfassung
- Ein ÖBB-Lokführer steht im Verdacht, über Jahre hinweg mehrere Buben und Burschen sexuell missbraucht zu haben.
- Bisher wurden 19 mutmaßliche Opfer gemeldet, die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien; weitere Details werden aus Opferschutzgründen nicht bekanntgegeben.
- Die ÖBB haben den Mitarbeiter sofort vom Dienst suspendiert und ein Entlassungsverfahren eingeleitet.
Ein Lokführer der ÖBB steht im Verdacht, über einen Zeitraum von rund 15 Jahren mehrere Buben und Burschen sexuell missbraucht zu haben. Wie Wien heute am Freitag berichtete, soll der Mann seine mutmaßlichen Opfer in den Führerstand seiner Lok gelockt und dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.
Die Missbrauchsserie soll bereits im Jahr 2003 begonnen haben, der letzte Fall liegt laut ORF Wien nur wenige Jahre zurück. Mit den Jugendlichen soll der Lokführer zuvor mitunter über soziale Netzwerke in Kontakt gestanden sein. Ein Opfer erstattete Anfang des Jahres schließlich Anzeige.
19 mutmaßliche Opfer
Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber ORF Wien bestätigte, dürfte es zahlreiche Betroffene geben. Bisher seien 19 mutmaßliche Opfer von der Polizei gemeldet worden. Unklar ist derzeit, wie viele der Burschen minderjährig waren. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Aufgrund des Opferschutzes werden derzeit keine weiteren Details bekanntgegeben.
"Seitens der Wiener Polizei kann ich derzeitig laufende Ermittlungen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter der ÖBB bestätigen. Jedoch können aufgrund der Sensibilität und des Opferschutzes derzeit keine näheren Angaben gemacht werden", heißt es in einer Stellungnahme gegenüber dem ORF.
ÖBB reagierten mit Entlassungsverfahren
Die ÖBB zeigen sich über den Fall „zutiefst erschüttert“. Gegenüber ORF Wien teilte das Unternehmen mit: „Der betroffene Triebfahrzeugführer wurde unmittelbar vom Dienst abgezogen, und es wurde ein Entlassungsverfahren eingeleitet.“ Man arbeite eng mit dem Landeskriminalamt Wien zusammen, um den Fall umfassend aufzuklären.
