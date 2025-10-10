ÖBB-Lokführer soll über Jahre Burschen missbraucht haben

Ein Lokführer der ÖBB steht im Verdacht, über einen Zeitraum von rund 15 Jahren mehrere Buben und Burschen sexuell missbraucht zu haben. Wie Wien heute am Freitag berichtete, soll der Mann seine mutmaßlichen Opfer in den Führerstand seiner Lok gelockt und dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Die Missbrauchsserie soll bereits im Jahr 2003 begonnen haben, der letzte Fall liegt laut ORF Wien nur wenige Jahre zurück. Mit den Jugendlichen soll der Lokführer zuvor mitunter über soziale Netzwerke in Kontakt gestanden sein. Ein Opfer erstattete Anfang des Jahres schließlich Anzeige.

19 mutmaßliche Opfer

Wie die Staatsanwaltschaft gegenüber ORF Wien bestätigte, dürfte es zahlreiche Betroffene geben. Bisher seien 19 mutmaßliche Opfer von der Polizei gemeldet worden. Unklar ist derzeit, wie viele der Burschen minderjährig waren. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Aufgrund des Opferschutzes werden derzeit keine weiteren Details bekanntgegeben.