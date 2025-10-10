Missbrauch: SOS-Kinderdorf ruft Opfer auf, sich zu melden

In drei Bundesländern - Kärnten, Tirol und Salzburg - ermitteln bereits die Staatsanwaltschaften, nachdem in den vergangenen Wochen Missbrauch und Gewalt in mehreren SOS-Kinderdörfern bekannt wurden. Die Organisation kämpft mit massivem Vertrauensverlust. Sie richtet sich nun "mit einem klaren Aufruf an alle ehemals betreuten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in der Vergangenheit Unrecht erlebt haben". Jedes Anliegen werde ernstgenommen - "unabhängig davon, wie lange es zurückliegt“, erklärt Geschäftsführerin Anne Schlack am Freitag in einer Aussendung.

Man wolle "Ordnung schaffen und Verantwortung übernehmen. Betroffene könnten sich auf unterschiedlichen Wegen melden: Anonym über die Whistleblowing-Plattform von SOS-Kinderdorf, persönlich bei einer der sechs unabhängigen Ombudsstellen in Österreich, persönlich bei den regionalen Anlaufstellen für volljährige ehemals Betreute. Kontakt zu Kommission Melden können sich Betroffen auch - persönlich oder anonym - bei der unabhängigen Reformkommission, die ihre Arbeit am Mittwoch aufgenommen hat. Diese sei unter der E-Mail-Adresse info@reformkommission.at erreichbar. In den kommenden Tagen wird zusätzlich eine Website mit einer anonymen Kontaktmöglichkeit eingerichtet.