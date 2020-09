Oberlaa: Wie ein Lieferdienst zum Greißler wurde

von Theresa-Marie Stütz

Freundinnen und Freunde von Wortspielereien werden ein bisschen schmunzeln müssen. Denn der Greisslaa liegt - natürlich! - in Oberlaa. Konkret am Oberlaaer Platz 4 in Favoriten.

Dort hat Fritz Kohout jüngst ein kleines Lebensmittelgeschäft eröffnet. Es ist eine richtige Greißlerei, die sich zur Ortskirche, zum Friseur, zum Tierarzt und zur Volksschule am Oberlaaer Platz dazugesellt hat.

Betritt man den Greisslaa, dann klingelt die Tür und es duftet nach frischem Brot. Und auch ein bisschen nach Wurst und Käse.