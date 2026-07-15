Wenn Frauen obdachlos werden: Ein Haus gibt Perspektive

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bett, Tisch, Schrank, eine kleine Küche und ein Bad. Viel mehr braucht es nicht, um einen Ort zu einem Zuhause zu machen. Seit rund einem Monat lebt in Top 204 des neuen Chancenhauses Thalia eine Frau, die zuvor wohnungslos war. Nun hat sie wieder einen Rückzugsort – allerdings nur auf Zeit. Denn ihr Ziel ist klar: möglichst bald wieder in einer eigenen Wohnung zu leben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel

Ort der Unterstützung „Das Chancenhaus ist kein Ort zum Altwerden, sondern ein Ort, an dem Menschen so lange bleiben, wie sie Unterstützung brauchen“, sagt Roland Haller, Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien Obdach.

700 Plätze Mit dem Chancenhaus in der Thaliastraße gibt es nun neun Chancenhäuser in Wien. Insgesamt stehen dort rund 700 Plätze zur Verfügung, 56 davon im neuen Haus für erwachsene Frauen.

Ein Zuhause Schon beim Betreten fällt der helle Aufenthaltsraum ins Auge. Hier wird gemeinsam Kaffee getrunken, gestrickt, gebacken oder an Bewerbungen gearbeitet. Durch die großen Fenster geht der Blick in den Garten, der den Bewohnerinnen einen geschützten Rückzugsort bietet. Neben den Wohnräumen gibt es Beratungszimmer, ein Arztzimmer und Gemeinschaftsbereiche.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Johanna Worel

Von Frauen für Frauen Betreut werden die Bewohnerinnen ausschließlich von Frauen. Rund um die Uhr ist jemand im Haus. „Die Frauen kommen zu uns und wollen reden. Manchmal geht es um medizinische Notfälle, manchmal braucht jemand ein offenes Ohr“, erzählt eine Mitarbeiterin. Neben Sozialarbeiterinnen begleiten auch Psychologinnen, Peer-Begleiterinnen sowie Expertinnen vom Neunerhaus und der Suchthilfe die Frauen.

Vorzeigeprojekt Im vergangenen Jahr fanden rund 2.050 Menschen in den Wiener Chancenhäusern vorübergehend Unterkunft. Anders als klassische Notquartiere sollen sie nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten. Bereits ab dem ersten Tag werde gemeinsam mit den Bewohnerinnen daran gearbeitet, wieder Perspektiven zu entwickeln und Schritt für Schritt den Weg zurück in ein eigenständiges Leben zu schaffen.

Vorzeigeprojekt Das Wiener Modell gilt europaweit als Vorzeigeprojekt. Regelmäßig reisen internationale Delegationen nach Wien, um sich die Chancenhäuser anzusehen. „Wir machen das nicht für die internationalen Delegationen, sondern für die Menschen dieser Stadt“, betont Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe an Einrichtungen wie diesen nicht gespart werden.