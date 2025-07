NextGenBuddies: Von- und miteinander für das Leben lernen

Kostenlose Unterstützung

Die Geschwister Sofia (9) und Maksym (11) (Namen von der Redaktion geändert) sind zu Beginn schüchtern. Im Gespräch mit ihrem „Lernbuddy“ verfliegt das schnell: „Das ist für dich“, sagt die 9-Jährige, als sie Sommer eine Dose mit ukrainischen Süßigkeiten überreicht. An jenem Tag steht der Abschied an – zumindest so lange, bis die Lernsessions im Oktober wieder losgehen. Die Studentin ist Teil von NextGenBuddies, einer Initiative, die von der Wirtschaftsuniversität Wien, Billa und Caritas Wien ins Leben gerufen wurde.

Seit dem Start des Programms vor 15 Jahren konnten bereits 3.900 Kinder erreicht und kostenlos unterstützt werden. Einmal pro Woche hilft Cornelia Sommer den Geschwistern, die im Zuge des Ukraine-Kriegs nach Österreich gekommen sind, dabei, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Gemeinsam wird gelesen und gerechnet – aber auch viel mehr als das.