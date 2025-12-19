Neuer Bewerb beim Vienna City Marathon: Der 10-Kilometer-Lauf

Zweieinhalb Monate früher als im vergangenen Jahr und damit so früh wie nie zuvor, waren heuer bereits alle drei Bewerbe beim Vienna City Marathon (VCM) ausgebucht. Der KURIER hat berichtet. Schon seit Oktober kann man sich deshalb nicht mehr für den Marathon, den Halbmarathon oder die Staffel, die am 19. April 2026 stattfinden, anmelden. Für viele Laufbegeisterte war diese Nachricht eine Enttäuschung.

Jetzt aber haben die Organisatoren des VCM auf die hohe Nachfrage reagiert und einen weiteren Bewerb ins Leben gerufen: den „10K Coffee Run“.

Eineinhalb Stunden Zeit

Los geht es um 8 Uhr auf der Reichsbrücke. Also genau dort, wo eine Stunde später der Start für den Marathon, den Halbmarathon und die Staffel stattfinden. Danach geht es weiter, am Riesenrad vorbei, in die Prater Hauptallee und auf der Ringstraße bis zum offiziellen VCM-Ziel. Zielschluss ist um 9.30 Uhr.

Wie der Name des neuen Bewerbs schon sagt, ist die Strecke zehn Kilometer lang, eine offizielle Zeitnehmung findet statt. Die Kosten für den Bewerb liegen bei 55 Euro, 3.000 Personen können daran teilnehmen.