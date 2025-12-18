Neubau, nicht Favoriten: Mann nach Messerattacke festgenommen

Gemeinhin gelten Teile von Favoriten, Ottakring und der Praterstern als Hotspots der Kriminalität in Wien. Aber auch in den "nobleren" Bezirken ist man nicht völlig sicher.

Das hat sich bei einem Imbissstand in Neubau in der Nacht auf den 18. Dezember gezeigt. Denn kurz nach ein Uhr morgens haben Polizisten, die gerade auf der Jagd nach einem Verkehrssünder waren, einen Mann am Neubaugürtel mit einer stark blutenden Verletzung an der Hand wahrgenommen.

Auf die Verletzung angesprochen gab der Mann (36) an, kurz zuvor mit einem Messer attackiert worden zu sein. Der mutmaßliche Täter soll dabei sogar noch in Sichtweite gewesen sein, schildert die Polizei in einer Aussendung.

Mutmaßlicher Täter auf der Flucht gefasst

Denn der Verletzte habe mit der Hand auf einen dunkel gekleideten Mann gezeigt, der sich schnellen Schrittes vom Vorfallsort entfernen wollte. Die Beamten, die bereits Verstärkung angefordert hatten, schafften es, den mutmaßlichen Täter anzuhalten.

Der 28-jährige Russe habe sich bei der Anhaltung aggressiv verhalten, in der Nähe des Tatorts wurde ein Klappmesser sichergestellt. Dabei soll es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln. Der Mann wurde festgenommen.